Adana'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 13 Keçi Telef Oldu

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

Bu fotoğrafı görenlerin aklında tek bir soru var! Mesut Özil'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sürpriz ziyaret