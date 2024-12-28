Adana'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 131,5 Litre Ele Geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonda, kaçakçılık ekipleri tarafından 131,5 litre sahte içki ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da düzenlenen operasyonda 131,5 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine merkez Seyhan ilçesinde belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 227 şişede 131,5 litre sahte içki ve 2 bidonda 50 litre fermente edilmiş alkol ele geçirildi.
Polis, sahte içkilerle ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel