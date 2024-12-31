Adana'da Yılbaşı İçin Otobüs Denetimleri

Adana'da, trafik polisleri yılbaşı tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yılbaşında yolcuların güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Adana Merkez Otogarı çıkışında şehirler arası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı.

Otobüslerin lastiklerinin uygunluğunu kontrol eden ekipler, alkol kontrolü yaptığı şoförlerin araç kullanım sürelerini belirlemek için de takograf cihazlarını inceledi.

Sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemini anlatan ekipler, daha sonra trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıttı.