Adana'da Yılanların Çiftleşme Dansı Görüntülendi

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Adana'da Yılanların Çiftleşme Dansı Görüntülendi
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Adana'nın Kozan ilçesinde ısınan havayla birlikte ortaya çıkan yılanlar, çiftleşme döneminde dans ederek görüntülendi. Yılanların, özellikle insanların bulunduğu alanlara çıkması dikkat çekti.

Yılanların 'Çiftleşme' dansı görüntülendi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde ısınan havayla birlikte ortaya çıkan yılanların 'Çiftleşme' dansı görüntülendi.

Yurt genelinde havalar ısındı, bir çok şehrin kırsal alanlar başta olmak üzere bahçelerin bulunduğu bölgeler de yılanlar ortaya çıkmaya başladı. Kozan ilçesinin çeşitli yerlerinde olduğu gibi Salmanlı Mahallesi'nde de karayılanlar ortaya çıktı.Zehirsiz olduğu bilinen karayılanların özellikle Narçiçeği döneminde insanların bulunduğu alanlara çıktığı ifade edildi.

Karayılanların çiftleşme dönemine denk gelen "dansları" ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK YİĞENOĞLU - Güncel
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