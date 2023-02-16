Adana'da yıkılan binaların müteahhit ve mühendisleri dahil 11 tutuklama (3) Güncel Haberler TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİAdana'da, depremde yıkılan 11 binanın yapımında ihmalleri olduğu gerekçesiyle bugün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden Atilla T., Tamer E., Cem A., Abdullah Y., Ferit I., Celal G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. TUTUKLU SAYISI 11'E YÜKSELDİ Adana'da, depremde yıkılan 11 binanın yapımında ihmalleri olduğu gerekçesiyle bugün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden Atilla T., Tamer E., Cem A., Abdullah Y., Ferit I., Celal G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler Ömer Ş. ve Fahri P. adli kontrol şartıyla, Saffet Y. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Can ÇELİK- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adana Güncel Haberler

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