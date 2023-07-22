- Adana'da yıkılan binalarda dere çakılı kullanılmış

Adana'da ağır hasarlı binalarda yıkım işlemleri sürüyor

Hafriyatçı Mustafa Ağıt:

"Binalar bizim dokunmamızla tuzla buz haline geliyor"

ADANA - Adana'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor. İş makinelerinin adeta tek darbesiyle yıkılan binalarda dere çakılı kullanıldığı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adana'da da 13 bina yerle bir oldu ve 418 kişi hayatını kaybetti.Yıkılması planlanan binaların tespitine yönelik çalışmaları sürdüren ekipler, yaklaşık 3 binin üzerinde binayı orta ve ağır hasarlı olarak belirledi.

İtiraz işlemleri sürerken ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarda yıkım işlemleri başladı. Ekipler tarafından kent genelinde, depremlerde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hızlıca devam eden yıkımlar sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri de alınıyor. Öte yandan merkez Çukurova ilçesinde ağır hasarlı binalarda yıkım işlemleri sürerken iş makinelerinin adeta tek darbesiyle yıkılan yapılarda dere çakılı kullanıldığı ortaya çıktı.

"Tüm tedbirleri aldık"

Yıkım işlerini yürüten firmanın sahibi Mustafa Ağıt, Adana Valiliği tarafından askıya çıkartılan yaklaşık 30 binanın yıkıldığını, 40 binada ise yıkım işleminin sürdüğünü söyledi. Ağıt, "Sahada olması, yapılması gereken tüm tedbirleri aldık. Yıkımları binanın en üstünden başlayarak yapıyoruz. Buna uygun olarak da hangi makineleri kullanmalıyız ona bakıyoruz. Tüm çalışmalarımızı yapıp sahaya giriyoruz. 40'a yakın binada yıkım işlemleri sürüyor" diye konuştu.

"Hasarlı binalar tuzla buz oluyor"

Birçok yıkılan binada dere çakılı kullanıldığına dikkat çeken Ağıt, "20-25 yıl önce yapılan binalar bizim dokunmamızla tuzla buz haline geliyor. Bunun da nedeni birçok inşatta dere çakılı kullanılmış. Bunlar eskiden Mardin beton usulüne göre yapılan yapılar. Ancak yeni yönetmelikte bu yasak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yıkılan binalardan çıkartılan molozların da geri dönüşüme kazandırılacağı, vatandaşların mağdur edilmemesi içinde bütün güvenlik önlemlerinin alındığı, yıkım sahalarında sürekli sulama çalışmalarının sürdüğü de öğrenildi.