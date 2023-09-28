Adana'da yıkılan Belük Apartmanı'nın inşaat mühendisi yargılanmaya başlandı

Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı'nın 6 Şubat'taki depremde yıkılmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan inşaat mühendisinin yargılanmasına başlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Abdullah Yeldan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müştekiler ve taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Yeldan, savunmasında, Belük Apartmanı'nın 2 blok halinde kooperatif adına yapıldığını, kendisinin de binanın fenni mesulü olduğunu söyledi.

Binanın malzemelerini kooperatifin temin ettiğini savunan Yeldan, "Bina, projeye uygun şekilde inşa edilmiştir. O tarihlerde beton dökümü oldukça zordu. Nehir çakılı kullanılıyordu. Elimizden geldiği kadar bu çakılları temizlettik. Ben inşaat mühendisi olarak mesleğime gölge düşürecek harekette bulunmadım." diye konuştu.

Sanık, bilirkişi raporunun eksik ve hatalı olduğunu iddia ederek, "Kullanılan demirleri test etmem mümkün değildi. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Müştekiler ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde 14 katlı Belük Apartmanı'nın yıkılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, afette yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında inşaat mühendisi Abdullah Yeldan 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.