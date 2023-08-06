Adana'da Yıkılan Apartmanın Kurbanları Anıldı

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'unda hayatını kaybeden 65 kişi, yakınlarının bıraktığı karanfil ve siyah balonlarla anıldı. Sorumluların cezalandırılmasını isteyen kalabalık, takipsizlik kararına itiraz etti.

ADANA'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'unda hayatını kaybeden 65 kişi, yakınlarının bıraktığı karanfil ve siyah balonlarla anıldı. Binanın yıkılmasıyla alakalı başlatılan soruşturmanın ardından verilen takipsizlik kararına itiraz eden kalabalık, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen depremde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C Blok'u da yıkıldı. Apartmanda yaşayan 65 kişi, enkazda kalarak hayatını kaybetti. Sitenin diğer 3 bloku ise ayakta kaldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları, apartmanın zemin katındaki M.A.'ya ait iş yerinde kolonların kesildiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ailelerini kaybedenler adına basın açıklaması yapan Yüksel Erdoğdu, "Bizler 65 kişiyiz, Adana'da hayatını kaybeden binlerce Adanalıyız. Bizler iddialarımızın arkasındayız. 2020 yılında C Blok'ta yıkım boyutunda tadilatlar yaptırılmıştır. Bu durum dosyadaki eksper raporu ile de sabittir. Ayrıca aynı yıl Çukurova Belediyesi'ne tadilatlar sebebiyle şikayet dilekçesi de verilmiştir. Her bakımdan eksik ve yetersiz olan bilirkişi raporuna dayanılarak verilen takipsizlik kararını kabul etmiyoruz" dedi.