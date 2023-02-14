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ADANA'DA YIKILAN 11 BİNANIN 15 MÜTEAHHİT VE MÜHENDİSİNE GÖZALTI

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KAHRAMANMARAŞ'taki deprem nedeniyle Adana'da yıkılan 11 binanın müteahhiti ve inşaat mühendislerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ'taki deprem nedeniyle Adana'da yıkılan 11 binanın müteahhiti ve inşaat mühendislerinin de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 2 büyük depremden etkilenen Adana'da 13 bina yıkıldı ve 418 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ardından harekete geçen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında 'Olası kastla yaralama ve öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarılan ve aralarında yıkılan 11 binanın müteahhitleri, inşaat mühendisleri, statikten sorumlu fenni mesul ve kooperatif yöneticilerin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen 15 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş Adana Güncel Haberler

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