Adana'da Yerleşim Yerlerine Yakın Yangın

ADANA'da yerleşim yerlerine yakın bölgede otluk alanda çıkan yangın nedeniyle mahalledeki bazı evler tedbir amacıyla tahliye edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi yakınındaki otluk alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yakınlardaki ağaçlara sıçradı. Yoğun duman nedeniyle paniğe kapılan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla mahalledeki bazı evlerde oturan vatandaşlar tahliye edildi. Ekipler, alevleri yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: ADANA,