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Adana'da Yeni Yıl İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı

Adana'da Yeni Yıl İçin Güvenlik Tedbirleri Alındı
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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, vatandaşların huzur ve mutluluk içinde yeni yılı karşılaması için geniş güvenlik önlemleri alındığını açıkladı. 10 bin 271 kolluk kuvveti ve çeşitli ekiplerle uygulamalar yapılacak.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte vatandaşların huzur ve mutluluk içinde yeni yılı idrak etmesi için bütün tedbirlerin alındığını belirtti.

Köşger, Valilik Toplantı Salonu'ndaki Asayiş Toplantısı'nın ardından beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve TCSG-306 Komutanı Üsteğmen Orhun Fil ile basın açıklaması yaptı.

Yeni yılın tüm dünyada olduğu gibi Adana'da da farklı etkinliklerle kutlanacağını anlatan Köşger, bu kapsamda gerçekleştirdikleri toplantıda yılbaşında alınacak tedbirleri görüştüklerini söyledi.

Köşger, kentte yılbaşı tedbirleri kapsamında 10 bin 271 kolluk kuvvetinin görevinin başında olacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Tedbirler kapsamında şok uygulamalar yapılacak. 'Türkiye Güven ve Huzur 2024-3 Uygulaması' ve trafik uygulamaları gerçekleştirilecek. Düzensiz göç takip ettiğimiz önemli bir konu, bununla ilgili de özel uygulamalar gerçekleştirilecek. Ayrıca bu geceden başlayarak 2 Ocak'a kadar 3 hava aracı, 9 dron, 10 dedektör köpek ve toplam 8 bin 121 personelle bu süre zarfında emniyetimiz sahasında uygulamalarını gerçekleştirmiş olacak."

Jandarma bölgesinde de gerekli tedbirlerin alındığından bahseden Köşger, şunları kaydetti:

"Jandarma bölgesinde de 190 tim, 175 araç, 11 zırhlı araç, 7 dron, 9 dedektör köpek ve 2 bin 150 personelle yılbaşı süresince gerekli denetimler yapılacak. Şu ana kadar da jandarmamız birçok uygulama yaptı, yapmaya devam edecek. Sahil Güvenliğimiz denizde uygulamada olacak. İstihbarat birimlerimiz zaten her an sahadalar. Bu gece itibarıyla biz de üst amirlerle beraber sahada olacağız. Adana'mızın huzur ve mutluluk içinde yeni yılı idrak etmesi için bütün tedbirler alınmış durumda. İnşallah huzurlu ve mutlu yılbaşı gerçekleştirir ve 2025 yılına kavuşmuş oluruz."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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