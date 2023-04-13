Adana'da yayla evinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Adana'nın Pozantı ilçesinde, yayla evinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde, yayla evinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akçatekir Yaylası'ndaki konutlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bir ikamette arama yapan polis, muslukları sökmeye çalışan M.T'yi suçüstü yakaladı.
Yanında ve adresinde çalıntı malzemeler ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel