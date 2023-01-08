Yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi
Güncel Haberler
Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan tek katlı yayla evi, kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan tek katlı yayla evi, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Durmuşlu Mahallesi'nde M.A'ya ait tek katlı yayla evinde yangın çıktı.
Yangını fark eden yayla sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel