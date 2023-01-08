Yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi Güncel Haberler Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan tek katlı yayla evi, kullanılamaz hale geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan tek katlı yayla evi, kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Durmuşlu Mahallesi'nde M.A'ya ait tek katlı yayla evinde yangın çıktı. Yangını fark eden yayla sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü. Güncel Kaynak: AA / Fatih Azgın İtfaiye Adana Kozan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yayla evi yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.