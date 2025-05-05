Adana'da Yayaya Çarpıp Kaçan Sürücü Gözaltına Alındı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde hafif ticari aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpan sürücü, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan yayanın tedavisi hastanede devam ediyor.
Adana'da dün hafif ticari aracıyla yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Yüreğir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmeye çalışan Y.S'ye çarptıktan sonra kaçan aracın sürücüsünün B.Ü. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli B.Ü, Akıncılar Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kazada yaralanan Y.S'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel