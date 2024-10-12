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Adana'da Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Dronla Ceza

Adana'da Yayalara Yol Vermeyen Sürücülere Dronla Ceza
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Adana'da trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen 22 otomobil sürücüsüne, dron destekli uygulama ile 3 bin 135'er lira ceza kesildi. Sürücüler, cezanın haksız olduğunu ve itiraz ettiklerini belirtti.

ADANA'da, trafik ışığı olmayan geçitlerde yayalara yol vermeyen ve dron destekli uygulamayla tespit edilen 22 otomobil sürücüsüne, 3 bin 135'er lira ceza kesildi. Sürücülerden biri uygulamayı çeken gazetecilere, "Neyi çekiyorsunuz?" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama başlattı. Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı'nda, yayalara yol vermeyen ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri dronla tespit etti. Uygulama kapsamında 22 araç, ihlallerin tespit edildiği noktanın ilerisinde polis tarafından durduruldu. Sürücüler, polise itiraz edip, cezayı engellemeye çalıştı. Bazı sürücüler yayaları görmediğini, bazıları da ihlali yapanın yayalar olduğunu savundu. Ceza kesilen sürücülerden biri, "Neyi çekiyorsunuz? Sanki adam öldürdük. Gidip, PKK'lıları çekmezsiniz" diye konuşurken; başka bir sürücü ise "Ben 3 kişiye yol verdim ancak 1 tanesi yolun ortasında kaldı, geçmedi. Ben onu mu bekleyeceğim?" dedi.

Yaklaşık 1 saat süren uygulamanın sonunda yayaya yol vermeyen 22 sürücüye 3 bin 135'er lira idari para cezası kesildi.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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