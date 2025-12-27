Haberler

Adana'da hafif ticari aracın yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hafif ticari aracın yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Ahmet A. (23), refüjdeki demir korkuluğun üzerinden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ersay T. yönetimindeki 01 CDU 64 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Ahmet A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ahmet A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ahmet A'nın, refüjdeki demir korkuluğu aşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aracın kendisine çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Nef'ten Erden Timur açıklaması: Tüm yasal belgeler hazırdır

Soruşturmayı etkileyecek kritik açıklama: Tüm belgeler eksiksiz hazır
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok'a veda

İki yıldız isme de veda etti: Emekleri için teşekkür ediyorum