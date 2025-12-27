Adana'da hafif ticari aracın yayaya çarpması güvenlik kamerasında
Adana'nın Seyhan ilçesinde, hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hafif ticari aracın yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Ahmet A. (23), refüjdeki demir korkuluğun üzerinden atlayıp yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ersay T. yönetimindeki 01 CDU 64 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Ahmet A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Ahmet A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ahmet A'nın, refüjdeki demir korkuluğu aşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada aracın kendisine çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.