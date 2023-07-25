Adana'da Yaya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaya olarak ilerlerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.