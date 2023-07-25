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Adana'da Yaya Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaya olarak ilerlerken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Saldırı sonrası yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaya olarak ilerlediği sırada silahlı saldırı uğrayan kişi yaralandı.

???????Sinanpaşa Mahallesi Kozan Caddesi'nde yürüdüğü sırada A.A'ya, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan A.A. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Kozan Adana Güncel Haberler

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