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Adana'da Yaya Otoyolda Otomobilin Çarpması Sonucu Öldü

Adana'da Yaya Otoyolda Otomobilin Çarpması Sonucu Öldü

Güncel Haberler

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir yaya otoyolda otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Çağrı A'nın idaresindeki 01 AKN 88 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Fuar Alanı çıkışı yakınında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Osman Yılmaz'a çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir yaya otoyolda otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Çağrı A'nın idaresindeki 01 AKN 88 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Fuar Alanı çıkışı yakınında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Osman Yılmaz'a çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Ali Osman Yılmaz Çukurova Tarsus Adana Güncel Haberler

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