Adana'da Yaya Kazası: Yaşlı Kadın Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu 76 yaşındaki Zeliha A. yaralandı. Olayda yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Semih S. yönetimindeki 01 CJZ 80 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha A'ya (76) çarptı.
Yaralanan yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel