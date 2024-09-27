Üye Girişi
Haberler

Adana'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, otomobilin çarptığı 68 yaşındaki Cennet Yalçın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Taşkın gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Mehmet Taşkın'ın (73) kullandığı plakası belirlenmeyen otomobil, Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Cennet Yalçın'a (68) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havada savrularak asfalt zemine düşen Yalçın yaralandı.

Yalçın, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Taşkın, gözaltına alındı.

Kaza, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel

Trafik Kazaları Yerel Haberler Otomobil Yüreğir 3-sayfa Güncel Dünya adana Kaza

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti

 Herşey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu! Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 27 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 27 Eylül Cuma borsa güne nasıl başladı? Tarihte bugün ne oldu? 27 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });