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Adana'da Yaya Geçidinde Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'da Yaya Geçidinde Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı Elvan Özdemir hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, sürücü gözaltına alındı.

ADANA'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, durması için el kaldırdığı otomobilin çarptığı Elvan Özdemir, hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza dün saat 19.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Yolu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yolda yürüyen Elvan Özdemir, yaya geçidine geldiği sırada yolun karşısına geçmek istedi. Özdemir, bu sırada hızla gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobile durması için el kaldırdı. Bir taraftan da yürümeye devam eden Özdemir, otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Özdemir ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü de gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik 3-sayfa Sarıçam Güncel Yaşam Adana Kaza

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