Adana'da Yaya Geçidinde Kaza: Sürücü Tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 68 yaşındaki Cennet Yalçın'a çarpan sürücü, yapılan işlemler sonrası tutuklandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'ndaki yaya geçidinde dün Cennet Yalçın'a (68) çarpan aracın sürücüsü Mehmet Taşkın'ın (73) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bulvardaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Yalçın, Taşkın'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı.
Kaza, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.