Üye Girişi
Haberler

Adana'da Yaya Geçidinde Kaza: Anne ve Oğlu Hayati Tehlike Altında

Adana'da Yaya Geçidinde Kaza: Anne ve Oğlu Hayati Tehlike Altında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı anne ve oğlu, yola savrularak başka bir aracın altında kaldı. İki kişi hastaneye kaldırıldı, sürücüler gözaltına alındı.

Adana'da yaya geçidinden geçtikleri sırada otomobilin çarptığı Rovva (44) ile oğlu Emirhan Hammud (6), yola savruldu, aynı yöndeki bir başka otomobil de anneyle oğlunun üzerinden geçti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Oğlu Emirhan Hammud ile yürüyen Suriye uyruklu Rovva Hammud, yolun karşısına geçmek istedi. Bulvarda ilerleyen Ali K.'nin idaresindeki 51 ACU 019 plakalı otomobil, yaya geçidindeki anneyle oğluna çarptı. Aynı yöndeki Resul K.'nin yönetimindeki 01 AI 6775 plakalı otomobil, yola savrulan Rovva ve Emirhan Hammud'un üzerinden geçti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan anne Rovva Hammud Çukurova Devlet Hastanesi'ne, oğlu Emirhan ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücüler ise gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Tedaviye alınan anne ile oğlunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi

Beştepe'deki Erdoğan-Bahçeli zirvesi sona erdi

 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Kırklareli'nde baltalı vahşet! Karısını vahşice katleden cani koca teslim oldu

Eve giden polis ekipleri korkunç manzara ile karşılaştı
BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi

BBP lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' çıkışı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Uluslar Ligi canlı izle! 14 Kasım Perşembe Uluslar Ligi maçları EXXEN – Spor Smart HD izle! TRT Tabii Spor nasıl canlı izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Spor Smart CANLI izle! (ULUSLAR LİGİ) Spor Smart full hd donmadan ve kesintisiz izle! 14 Kasım Perşembe D Smart Go Spor Smart canlı yayın! EXXEN canlı maç izle! (UEFA ULUSLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 14 Kasım EXXEN spor canlı izle Ermenistan Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Ermenistan Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir Katar Özbekistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Katar Özbekistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Irak Ürdün CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 14 Kasım Irak Ürdün maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? Uluslar Ligi 14 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Perşembe hangi diziler var? 14 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.