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Adana'da Yaya Geçidi Denetimi: 260 Sürücünün Ceza Aldığı Belgelendi

Adana'da Yaya Geçidi Denetimi: 260 Sürücünün Ceza Aldığı Belgelendi
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Adana'da gerçekleştirilen yaya geçidi denetiminde, yayalara yol vermeyen 260 sürücüye para cezası uygulandı. Ayrıca, yaya yolunu kullanmayan 7 yayaya da ceza kesildi.

Adana'da trafik polislerince gerçekleştirilen denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, kentin 21 farklı noktasında yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi.

Yayalara yol vermediği tespit 260 sürücüye para cezası kesildi.

Öte yandan yaya yolunu kullanmayan 7 yayaya da para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel

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