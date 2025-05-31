Adana'da Yastık İmalathanesinde Yangın: 2 İşçi Pencereden Atlarken Yaralandı

Adana'da Yastık İmalathanesinde Yangın: 2 İşçi Pencereden Atlarken Yaralandı
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Adana'da bir yastık imalathanesindeki yangın sırasında iki işçi pencereden sarkarak kurtulmaya çalıştı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken, yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

ADANA'da yastık imalathanesinde çıkan yangından kurtulmak için pencereden sarkan 2 işçi kendilerini boşluğa bıraktı. Yaralanan işçiler tedaviye alındı, yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki 4 katlı yastık imalathanesinde, saat 15.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binanın 2'nci katında çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sararken, çalışanlar kendilerini sokağa attı. Bu sırada 3'üncü katta 2 işçi mahsur kaldı. İşçilerden biri kurtulmak için pencereden sarktı, diğeri de onun ellerinden tuttu. Bir süre sonra pencereden sarkan işçi yola düştü. Ardından onu tutan diğer işçi de pencereden sarktı. İşçinin sarktığını görenler, ellerine geçirdikleri çarşafı branda gibi açtı. Bir kişi de sırtına aldığı süngeri binanın altına yetiştirmeye çalıştı ancak dumandan etkilenen işçi kendini boşluğa bıraktı. Çarşafa da denk gelmeyen işçi betona düştü. Yaralı 2 işçi, ihbarla bölgeye sevk edilen ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, yangının çıkış nedeninin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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