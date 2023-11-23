Adana'da yaşlı kadına çarpan otomobil sürücüsü serbest bırakıldı

Adana'da fırından ekmek alıp eve dönen yaşlı kadına çarpıp kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerince yakalandıktan sonra savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 20 Kasım Pazartesi akşamı merkez Seyhan ilçesi İboosman Caddesi'nde fırından ekmek aldıktan sonra eve dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Hacer Başıbüyük'e çarpıp kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada yaşlı kadına çarpan aracın 01 EEZ 66 plakalı otomobil olduğunu ve sürücüsünün Erol B. olduğunu tespit etti. Polis tespitin ardından şüpheliyi yakaladı. Bağlar Polis Merkezinde ifadesi alınan Erol B.'nin kazayı kendisinin yaptığını kabul ederek, kaza sonrasında aracından inip yaralı kadına yardım ettiğini ve herhangi bir tedavi istemediği için olay yerinden aracına binerek ayrıldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Erol B., savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA