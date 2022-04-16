Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti

ADANA (AA) - Adana'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine saldırısına tepki gösterdi.

Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyeleri ile bazı kent sakinleri, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

Ülkelerinin bayrakları ile döviz taşıyan Ukraynalılar, savaşta ölen çocukları temsilen yere çiçek resimleri bıraktı, anıları için mum yaktı.

Bazı Ukraynalıların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Gruptakiler, İstiklal Marşı ve Ukrayna milli marşını okuduktan sonra hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Dernek Başkanı İrem Tarı, burada yaptığı açıklamada, savaşın bir an önce bitmesini istedi.

Savaşta birçok kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Tarı, Rusya'nın saldırılarına tepki gösterdi.

Gruptaki eylemcilerden 10 yıldır Adana'da yaşayan Belaruslu Yuliya Yamanyılmaz da ülkesinde yaşanan olaylardan büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Etkinliğe Kırım Türkleri de destek verdi.