Adana'da Yasa Dışı Tıbbi Müdahale Operasyonu: 12 Gözaltı

Adana'da Yasa Dışı Tıbbi Müdahale Operasyonu: 12 Gözaltı
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Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalelerde bulunduğu iddia edilen 12 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 9 adreste ele geçirilen tıbbi cihaz ve ilaçlar, sağlık güvenliğini tehlikeye atan illegal faaliyetleri ortaya koydu.

Adana'da yasa dışı tıbbi müdahalelerde bulundukları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı tıbbi müdahaleler yapıldığı öne sürülen sağlık kabini ve güzellik merkezi gibi 9 adrese operasyon düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de yer aldığı çalışmada 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde 2 bin 718 tıbbi cihaz ve 8 bin 918 ilaç ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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