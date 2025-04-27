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Adana'da Yasa Dışı Kenevir Operasyonu: 712 Kök Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Adana'da Yasa Dışı Kenevir Operasyonu: 712 Kök Ele Geçirildi, 1 Gözaltı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 712 kök kenevir bitkisi ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, yasa dışı kenevir yetiştiren adreste yaptığı çalışmalarda önemli bir başarı sağladı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 712 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ağaçlık alanda yasa dışı kenevir yetiştirilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 712 kök kenevir bitkisi ele geçiren ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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