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Adana'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 83 Tutuklama

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Adana merkezli yasa dışı bahis oynatanlara yönelik gerçekleştirilen 'Sibergöz-46' operasyonunda 173 şüpheliden 83'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana merkezli yasa dışı bahis oynatanlara yönelik "Sibergöz-46" operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 173 şüpheliden 83'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 26 Haziran'da Adana'nın da aralarında olduğu 30 ilde düzenlenen "Sibergöz-46" operasyonu kapsamında yakalanan ve dün adliyeye sevk edilen 173 zanlıdan, şebekenin elebaşıları H.S. ve K.A.U'nun da aralarında bulunduğu 83'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hakimlik, 90 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Haziran'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini belirtmişti.

Yerlikaya, şüphelilerin, yurt dışında kurulan yasa dışı bahis ofisleri aracılığıyla 5 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıklarının belirlendiğini açıklamıştı.

Zanlıların banka, kripto varlık hizmet sağlayıcılarındaki hesap hareketleri incelendiğinde, 7 milyar Türk lirası işlem hacminin bulunduğunun, suçtan elde edilen geliri kripto varlık hizmet sağlayıcıları vasıtasıyla yurt dışına çıkartarak akladıklarının tespit edildiğini belirten Yerlikaya, operasyonda 244 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Yakalanan zanlılardan H.S'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), K.A.U'nun da Karadağ merkezli yönetilen yasa dışı bahis şebekelerinin elebaşıları olduğu öne sürülmüştü.

Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 71'i, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 173'ü adliyeye sevk edilmişti.

Operasyon kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aklanması sonucu elde edildiği değerlendirilen 553 milyon liralık 87 araç, 20 konut, 5 arsa ve iş yerine el konulduğu bildirilmişti.

Zanlılara ait banka hesapları ile kripto varlıklarının dondurulmasına yönelik de tedbir kararı aldırıldığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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