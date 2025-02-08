Adana'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Adana'da yasa dışı bahisten elde edilen gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit eden ekipler, eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Bazı şüphelilerin aylık yaklaşık 15 bin lira karşılığında başkalarından temin ettikleri banka hesaplarını kullanarak suç gelirlerini akladıkları, zanlıların günlük işlem hacminin yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.