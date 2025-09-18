Haberler

Adana'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Zanlı Gözaltına Alındı

Adana merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirildi ve suç gelirlerinin aklandığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Eylül'de yasa dışı bahis oynattığını ve suç gelirlerini akladığını belirlediği bir gruba yönelik olarak Adana, Kocaeli ve Malatya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9'u kadın 33 şüpheli yakalandı.

Ekipler, adreslerdeki çok sayıda dijital malzemeye el koydu.

Şebekenin, 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait banka hesaplarını yaklaşık 40 bin liraya kiraladığı belirlendi.

Şebekenin, bu banka hesaplarını kullanarak günlük yaklaşık 24 milyon lira suç gelirini kripto varlığa dönüştürüp yurt dışına transfer ettiği ve yeniden yurt içi hesaplara aktararak akladıkları iddia edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
