Adana'da yarın 10 noktada Elektronik Denetleme Sistemi devreye girecek

Adana'da yarın 10 farklı noktada devreye girecek Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) aracılığıyla kırmızı ışık ihlallerine yönelik çalışma yapılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hazırlıkları tamamlanan 10 EDS'nin uygulanmasına başlanacak.

Bu kapsamda EDS'ler, yarından itibaren Turgut Özal Bulvarı-Alparslan Türkeş Bulvarı, Adnan Kahveci Bulvarı-Turgut Özal Bulvarı, Turhan Cemal Beriker Bulvarı-Fuzuli Caddesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı-Hacı Sabancı Bulvarı, Türkmenbaşı Bulvarı-Huzurevleri 77201 Sokak, Aliya İzzet Begoviç Bulvarı-Abidin Dino Bulvarı, Şehitler Bulvarı-Turgut Özal Bulvarı, Turhan Cemal Beriker Bulvarı-Barış Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı-Alparslan Türkeş Bulvarı ve Kıyıboyu Caddesi-Alparslan Türkeş Bulvarı kesişimlerinde aktif olacak.

EDS'ler aracılığıyla kırmızı ışık ihlallerine yönelik çalışma yapılacak.