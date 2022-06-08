Adana'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı - Haberler

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Adana'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Kozan ilçesinde vatandaşların bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı.

Kozan ilçesinde vatandaşların bulduğu yaralı şahin, tedaviye alındı.

Şerifli Mahallesi'nde Önder Bozkır ve Aydın Tatar, dün akşam saatlerinde yaralı bir şahin buldu.

Şahini evlerine götürerek su ve yem veren vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yaralı şahin, tedavi edilmek üzere ekiplere teslim edildi.

Tedavisinin ardından şahinin doğaya salınacağı öğrenildi.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Aydın Tatar Kozan Güncel Haberler

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