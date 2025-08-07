Adana'da Yaralı Bulunan Murat E. Hastaneye Kaldırıldı

Kozan ilçesinde yol kenarında yaralı olarak bulunan Murat E. hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale olay yerinde yapıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, yol kenarında yaralı olarak bulunan Murat E. hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kozan-Feke kara yolu Sodes mevkiinde meydana geldi. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yol kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Yapılan incelemede, bu kişinin Murat E. olduğu ve yaralı olduğu belirlendi. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat E.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
