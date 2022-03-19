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Yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Adana'da pençesi ve kanadından yaralanmış halde bulunan kızıl şahin, Osmaniye'de tedaviye alındı.

Adana'da pençesi ve kanadından yaralanmış halde bulunan kızıl şahin, Osmaniye'de tedaviye alındı.

Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde yaralı halde kızıl şahin bulan kişi, durumu ilgililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kızıl şahini teslim aldı.

Sağ pençesinin koptuğu, sağ kanadından da yaralanmış olduğu belirlenen kızıl şahin tedaviye alındı.

Kızıl şahinin tedavisinin ardından Mersin'in Tarsus ilçesindeki veya Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderileceği belirtildi.

Yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

Yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

Yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

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