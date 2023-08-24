Adana'da yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi

Adana'da polisin bir eve yaptığı operasyonda 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 1 tüfek, 55 mermi, 16 kartuş, 3 şarjör ve 3 çelik yelek ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da polisin bir eve yaptığı operasyonda 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 1 tüfek, 55 mermi, 16 kartuş, 3 şarjör ve 3 çelik yelek ele geçirirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 2 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 55 mermi, 16 kartuş, 3 şarjör, 3 çelik yelek ele geçirildi.

Polis ekipleri, evdeki Erkan Y. (19), Bayram B. (19), Aslan G. (20), Murat G. (22), Ömer Ü. (24) ve Mehmet B'yi (26) gözaltına aldı. Şüphelilerin çeşitli olaylardan emniyette çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine teslim edilen zanlılar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Erkan Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA