Adana'da Yapılan Operasyonda 2 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

ADANA'da düzenlenen operasyonda 4 araca yapılan aramada toplam 2 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirilirken 6 kişi de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente giriş yapacak dört araçta kaçak kıyılmış tütün bulunduğu yönünde bilgi edinmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları araçları kent girişinde durdurdu. Yapılan aramada araçlarda toplam 2 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Yusuf YILDIZ/ Adana, Görüntü: Adana,