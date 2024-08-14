Adana'da yapılan operasyonda 19 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 19 ruhsatsız silah bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 13 tabanca ve 6 av tüfeği ile birlikte çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucunda 75 şüpheli de yakalandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 19 ruhsatsız silah bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-12 Ağustos'ta bazı ev, iş yeri ve araçlarda arama yaptı.
Çalışmalarda, ruhsatsız 13 tabanca ve 6 av tüfeği ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Operasyon ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 75 şüpheli yakalandı.
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