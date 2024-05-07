Adana'da yapılan denetimlerde aranan 57 şüpheli yakalandı
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 14 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Adana'da yapılan denetimlerde aranan 57 şüpheli yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Nisan-6 Mayıs'ta ilçe genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalandı.
Uygulamalarda, 14 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.