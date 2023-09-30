Adana'da yapılan aramada 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da bir iş yerinde yapılan aramada 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde bir iş yerinde 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana'da 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirilen operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edilen merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda 17 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına aldı.