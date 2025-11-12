Adana'da yapılacak Bağımsız Aile Festivali ertelendi

Adana'da 16 Aralık'ta yapılması planlanan Bağımsız Aile Festivali, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olması nedeniyle ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu kahraman evlatlarını şehit vermenin derin üzüntüsünün yaşandığı belirtildi.

Türk milletinin yüreğini dağlayan acı hadise nedeniyle 16 Kasım Pazar günü Merkez Park'ta, Valilik himayesinde, Yeşilay Şube Başkanlığı öncülüğünde ve çeşitli kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilmesi planlanan Bağımsız Aile Festivali'nin ertelendiği bildirilen açıklamada, "Çeşitli aktivitelerin yer alacağı etkinliğimiz, ileri bir tarihte gerçekleştirilecek olup yeni tarih bilgisi ayrıca paylaşılacaktır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, acısını yürekten paylaştığımız şehitlerimizin ailelerine ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.