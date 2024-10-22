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Adana'da Yangında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da Yangında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 3 çocuk yaşamını yitirdi. Yangının elektrikli sobadan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yangın çıkan evdeki Suriye uyruklu 3 çocuk hayatını kaybetti.

19 Mayıs Mahallesi'ndeki müstakil evde ilk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, Hüseyin (6) ile kız kardeşleri Şam (4) ve Şahad Hüseyin'in (1) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocukların annesinin komşuda olduğu, babanın ise işe gittiği öğrenildi.

Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen aile ve yakınları gözyaşı döktü.

Ekiplerin incelemesinin ardından 3 kardeşin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

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