Adana'da Yangın: Mahallede Tahliye

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan çalı ve ağaçlık yangını nedeniyle bazı evler tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi yakınındaki çalılık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yakınlardaki ağaçlara sıçradı. Yoğun duman nedeniyle paniğe kapılan mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tedbir amacıyla mahalledeki bazı evlerde oturan vatandaşlar tahliye edildi. Ekipler, alevleri yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
