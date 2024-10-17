Adana'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Sarıçam ilçesindeki yangın, itfaiye ve güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle 2.5 saatte kontrol altına alındı. Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan önlendi.
2.5 SAATTE KONTROL ALTINDA
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Bayramhacılı Mahallesi'nde, Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlıkta saat 20.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ile Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) müdahalesiyle 2.5 saatte yerleşim yerine sıçramadan kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.