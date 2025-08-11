Adana'da Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Adana'nın Feke ilçesinde Nadir Evran'a ait iki katlı evde çıkan yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Adana'nın Feke ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Dere Mansurlu Mahallesi'nde Nadir Evran'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
