Adana'da Yangın Felaketi: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Yangın, yaşlı bireylerin bulunduğu evde çökmeye neden oldu ve olayda 2 kişinin cenazesi bulundu.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yangın çıkması nedeniyle çöken evdeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

İlçedeki Naltaş Mahallesi'nde gece saatlerinde işitme ve konuşma engelli Mustafa Menteş (84) ve kardeşi Sıtkı Menteş'in (65) yaşadığı iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra bitişikteki başka bir eve daha sıçradı. Yangının sıçradığı evdekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangının başladığı evde bir süre sonra çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çöken ev ile diğer ikametteki yangın söndürüldü.

Yangın sonrası çöken evin enkazında yapılan aramalarda 2 kişinin cansız bedeni bulundu.

Mustafa Menteş ve kardeşi Sıtkı Menteş'e ait olduğu değerlendirilen cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

