Adana'da Yangın: Dumandan Etkilenen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Adana'nın Feke ilçesinde bir evin yanındaki çalılık alanda çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle ev sahibi Fatma Ö. mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın hastaneye sevk edildi.

Adana'nın Feke ilçesinde evin yanındaki çalılık alanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde Fatma Ö'ye ait evin yanındaki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibi, ev sahibi Fatma Ö'yü yoğun duman nedeniyle mahsur kaldığı evden çıkarttı.

Dumandan etkilenen Fatma Ö, sağlık ekibince Feke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

