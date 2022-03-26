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Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Son dakika haberler... Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında evinde mahsur kalan engelli yaşlı kadın komşuları tarafından kurtarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında evinde mahsur kalan engelli yaşlı kadın komşuları tarafından kurtarıldı.

Arslanpasa Mahallesi İsmet Atlı Sokak'ta ikamet eden yürüme engelli 93 yaşındaki Hafize Temur'un iki katlı evinin salon bölümünde yangın çıktı.

Dumanı gören komşuları, eve girerek yaşlı kadını yorgana sararak dışarı çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında hafif yaralanan Temur, 112 Acil Servis ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yangının odada bulunan odun sobasından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı

Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı

Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı

Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı

Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı

Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı

Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı

Son dakika... Yangın çıkan evde mahsur kalan yaşlı kadını komşuları kurtardı

AA / Fatih Azgın - Güncel

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