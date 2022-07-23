Son dakika haberi | Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gürsel Paşa Mahallesi A.Yaşar Bayboğan Caddesi'ndeki 10 katlı apartmanın 3. katında bulunan bir evin balkon kısmında yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, apartmanın dış cephesinde de maddi hasar meydana geldi. AA / Fikret Kavğalı - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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